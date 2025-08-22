Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Никто 2
Расписание сеансов Никто 2, 2025 в Москве
22 августа 2025
Расписание сеансов Никто 2, 22 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Никто 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
15:45
19:10
20:50
22:30
Киноквартал
Ясенево
2D
14:30
18:55
23:05
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:35
17:00
21:25
23:30
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:20
от 520 ₽
20:50
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
17:45
22:10
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:40
19:45
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
15:10
от 630 ₽
19:30
от 710 ₽
21:30
от 710 ₽
23:30
от 710 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Финал «Соляриса» обманул даже преданных поклонников Тарковского: чем на самом заканчивается фильм
Все слышали об «Укрытии», но это не единственный шедевр: 5 научно-фантастических сериалов Apple TV+
Финал «Моей геройской академии», продолжение «Ванпанчмена» и новинка от авторов «Дандадана»: 7 главных аниме осени 2025 года
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667