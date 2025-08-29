Меню
Расписание сеансов Никто 2, 2025 в Москве 29 августа 2025

Расписание сеансов Никто 2, 29 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Условные обозначения
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
16:55 от 790 ₽ 21:05 от 790 ₽ 23:10 от 790 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
18:35 22:30
Киноквартал
Ясенево
2D
19:00 23:10
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:35 21:40
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
13:10 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 19:40 от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
16:00 от 420 ₽ 20:30 от 500 ₽ 22:30 от 500 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
13:35 от 410 ₽ 18:40 от 510 ₽ 23:50 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:30 от 360 ₽ 16:00 от 420 ₽ 20:30 от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
13:50 от 430 ₽ 18:15 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:20 от 520 ₽ 20:50 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
22:50 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
14:35 от 430 ₽ 16:35 от 430 ₽ 18:40 от 600 ₽ 20:40 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:30
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:40
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
20:10 от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
13:20 от 370 ₽ 19:40 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
14:00 от 370 ₽ 20:00 от 430 ₽ 22:00 от 430 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
14:50 от 450 ₽ 18:40 от 550 ₽ 22:30 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
17:30 от 550 ₽ 21:20 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
14:20 от 980 ₽ 15:40 от 640 ₽ 17:30 от 640 ₽ 18:25 от 980 ₽ 19:20 от 640 ₽ 20:15 от 980 ₽ 21:10 от 640 ₽ 23:00 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:20 от 710 ₽ 21:20 от 710 ₽
