Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Надо снимать фильмы о любви
Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 2024 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 15 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Надо снимать фильмы о любви»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
17:30
от 350 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
19:00
от 500 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D
14:15
от 500 ₽
19:55
от 2000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
16:25
от 550 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
18:05
от 700 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
17:40
от 700 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:10
от 620 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:05
от 660 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:10
от 600 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:50
от 620 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:10
от 1160 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:00
от 620 ₽
Летний кинотеатр в парке Фили
г. Москва, ул. Большая Филевская, 22 строение 1
2D
23:30
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
21:10
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
20:50
от 640 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
21:35
от 200 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
20:40
от 230 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
15:15
от 330 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
15:00
от 370 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:20
от 430 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
16:55
от 370 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
17:00
от 360 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:45
от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
13:25
от 290 ₽
19:45
от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:50
от 280 ₽
21:40
от 380 ₽
Пионер
Кутузовская
2D
19:20
от 850 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
18:50
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:35
от 850 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
22:50
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667