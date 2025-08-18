Меню
Киноафиша
Фильмы
Надо снимать фильмы о любви
Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 2024 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 18 августа 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Москино Сатурн
Свиблово
2D
15:20
от 250 ₽
19:30
от 270 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
14:55
от 400 ₽
15:55
от 1500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
16:25
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
18:05
от 600 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:30
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:25
от 470 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:05
от 660 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:10
от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:50
от 510 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:10
от 1160 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:00
от 510 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
21:25
от 200 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
15:15
от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
18:30
от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
20:20
от 330 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:40
от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
16:00
от 270 ₽
19:20
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
20:00
от 300 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:30
от 250 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:10
от 290 ₽
18:00
от 370 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
11:55
от 230 ₽
Пионер
Киевская
2D
20:25
от 550 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
18:50
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:35
от 650 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
22:40
от 550 ₽
