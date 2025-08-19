Меню
Киноафиша
Фильмы
Надо снимать фильмы о любви
Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 2024 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 19 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
вт
26
ср
27
Как купить билеты на сеанс фильма «Надо снимать фильмы о любви»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
12:35
от 200 ₽
21:35
от 270 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
13:15
от 1500 ₽
22:35
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
16:25
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
17:25
от 600 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
17:35
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:10
от 570 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:05
от 660 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:10
от 210 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:50
от 210 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:10
от 1140 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:00
от 220 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
21:10
от 270 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
21:50
от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
15:50
от 320 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
17:20
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:40
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:30
от 390 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
16:15
от 280 ₽
21:35
от 330 ₽
Пионер
Кутузовская
2D
18:00
от 550 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
18:50
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:35
от 650 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
22:00
от 550 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
15:20
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
