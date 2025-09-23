Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Надо снимать фильмы о любви Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 2024 в Москве 23 сентября 2025

Расписание сеансов Надо снимать фильмы о любви, 23 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Надо снимать фильмы о любви»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
11:40 от 300 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше