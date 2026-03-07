Меню
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 12 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
22:00 от 650 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:00 от 470 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
17:10 от 570 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
18:00 19:30 21:40
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:00 22:20 23:30
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
18:05 19:50 23:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40 15:20 19:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:00 19:40 23:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:05 19:50 23:20
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
13:30 20:00 23:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:40 20:10 23:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:05 20:40 23:20
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:30 20:00 23:40
