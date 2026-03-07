Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат