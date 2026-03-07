Меню
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Москве
14 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 14 марта 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
20:05
от 630 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
22:00
от 740 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
12:40
от 380 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
11:15
от 440 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
17:10
от 630 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
16:10
от 540 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
18:00
19:30
21:40
