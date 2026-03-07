Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии

«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»

Самый грустный пес и очень странный вокзал: ИИ нарисовал постеры классики СССР по названию — мы не отгадали и 2/5, а вы? (тест)

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять