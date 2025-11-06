Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года

Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)

Как Шурик в «Иване Васильевиче» моментально нашел общий язык с царем? Ответ «спрятали» в «Операции “Ы”» – внимание на книгу героя

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

«Смотрю и рыдаю»: власти СССР требовали запретить прокат «Чучела», а в США его обожают и сравнивают с «Пролетая над гнездом кукушки»

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»