Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Москве
27 декабря 2025
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 27 декабря 2025 в Москве
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут
Добронравов плакал, сокрушался, но все равно оставил друзей без работы: подлинная история закрытия шоу «6 кадров»
«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов
Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется
«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ
2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого
