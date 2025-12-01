Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%

«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года

Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий

Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

Добронравов плакал, сокрушался, но все равно оставил друзей без работы: подлинная история закрытия шоу «6 кадров»

«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов

Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется

«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ

2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»