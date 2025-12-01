«Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix?

Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать

В «Хищнике: Планета смерти» появилась деталь, которая переворачивает всю франшизу: оказалось, что невидимость нужно заслужить

Микс «Леона» и сказок Гримм: фэнтези-хоррор от создателя «Ганнибала» получил 93% свежести – вот как посмотреть в России одними из первых

HBO либо делают хит, либо не делают ничего: собрали 5 их лучших сериалов за 2025 год — №1 стал сенсацией покруче «Очень странных дел»

Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

«Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы