Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Три богатыря и свет клином Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Москве 31 декабря 2025

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 31 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:30 от 940 ₽ 12:30 от 940 ₽ 14:30 от 940 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30 от 610 ₽ 12:30 от 660 ₽ 14:30 от 660 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:20 от 940 ₽ 13:20 от 940 ₽ 15:20 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30 от 610 ₽ 12:30 от 610 ₽ 14:30 от 880 ₽ 16:30 от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30 от 720 ₽ 12:30 от 800 ₽ 14:30 от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:30 от 690 ₽ 12:30 от 690 ₽ 14:30 от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:00 от 770 ₽ 13:00 от 660 ₽ 15:00 от 880 ₽ 17:00 от 880 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 940 ₽ 12:20 от 940 ₽ 14:20 от 940 ₽ 16:20 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 830 ₽ 12:30 от 940 ₽ 14:30 от 940 ₽ 16:30 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30 от 880 ₽ 12:30 от 940 ₽ 14:30 от 940 ₽ 16:30 от 940 ₽ 18:30 от 940 ₽ 20:30 от 940 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Пока Netflix молчит, книги рассказывают правду: 5 романов «Очень странных дел», которые раскрывают то, что сериал прятал годами
Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста
Антон Васильев вне «Невского»: свежие сериалы, где он не только полицейский, а подозреваемый, любовник, хореограф и воин
Премия Джоффри Баратеона: 5 главных мерзавцев «Дома Дракона» - так и хочется треснуть
«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы
«Столичный» по рецепту мамы Родиона: от такого салата не в силах отказаться даже Катерина из «Москва слезам не верит»
Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть
Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»
Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому
«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить
HBO либо делают хит, либо не делают ничего: собрали 5 их лучших сериалов за 2025 год — №1 стал сенсацией покруче «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше