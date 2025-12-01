Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Три богатыря и свет клином Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Москве 2 января 2026

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 25 сб 27 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:30
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30 12:20
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30 от 750 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:30
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
На Иви выйдет российский сериал в духе «Бриджит Джонс 3»: сюжет комедии с Чепурченко звучит многообещающе
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео)
«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе
«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор
«Какого черта?»: Тарантино в полном замешательстве — у этой франшизы уже 6 фильмов, но все это наглая копия чужой истории
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план
Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)
Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали
А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше