На первое место чарта Apple TV внезапно вырвался сериал 1998 года: обошел даже культового «Ганнибала»

Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется

Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев

«Посмотрел целиком за три ночи»: Amazon приглянулся исторический хоррор из России — иностранцы считают сериал достойным топ-10

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)

Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного

Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже

Итальянцы посмотрели «Падал прошлогодний снег»: у них «ничего подобного не было», но сходство с главным героем все же нашли

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку