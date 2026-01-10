Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Москве
17 января 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 17 января 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Унесенные призраками
Рецензия
Отзывы
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность
Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»?
20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100%
От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела
Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon
За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили
«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»
Годжо, Леви и Джин-Ву узнает каждый: тест для скилловых фанатов аниме (в кадре только пейзажи)
Никулина в «Операции "Ы"» узнают многие: вот еще 5 героев в теплых шапках – вспомните, в каких фильмах СССР они были (тест)
ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667