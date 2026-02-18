Меню
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Москве
24 февраля 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 24 февраля 2026 в Москве
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:00
от 320 ₽
13:15
от 420 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
12:50
от 420 ₽
15:05
от 470 ₽
