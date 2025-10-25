Меню
Киноафиша
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Москве
25 октября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 25 октября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
15:30
от 880 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
15:00
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:10
12:25
14:40
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:30
от 880 ₽
12:50
от 880 ₽
15:10
от 880 ₽
17:30
от 880 ₽
19:50
от 880 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 770 ₽
12:50
от 770 ₽
15:10
от 880 ₽
17:30
от 880 ₽
19:50
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
14:00
от 770 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
15:00
от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:30
от 690 ₽
12:50
от 800 ₽
15:10
от 800 ₽
17:30
от 800 ₽
19:50
от 800 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:30
от 940 ₽
12:50
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:30
от 940 ₽
19:50
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 830 ₽
12:50
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:30
от 940 ₽
19:50
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:30
от 880 ₽
12:50
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:30
от 940 ₽
19:50
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:45
13:00
15:15
17:30
19:45
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:20
от 360 ₽
12:30
от 520 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 330 ₽
12:30
от 480 ₽
14:40
от 480 ₽
16:50
от 550 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 420 ₽
12:30
от 560 ₽
14:40
от 560 ₽
16:50
от 560 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20
от 430 ₽
12:30
от 590 ₽
14:40
от 590 ₽
16:50
от 630 ₽
19:00
от 630 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20
от 440 ₽
12:30
от 600 ₽
14:40
от 600 ₽
16:50
от 650 ₽
19:00
от 650 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 520 ₽
12:30
от 720 ₽
14:40
от 720 ₽
16:50
от 770 ₽
19:00
от 770 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20
от 250 ₽
12:30
от 300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 540 ₽
12:30
от 700 ₽
14:40
от 700 ₽
16:50
от 750 ₽
19:00
от 750 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40
от 350 ₽
12:50
от 350 ₽
15:00
от 400 ₽
17:10
от 400 ₽
19:20
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:00
12:10
14:20
16:30
18:40
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:45
от 650 ₽
13:00
от 800 ₽
15:15
от 800 ₽
17:30
от 800 ₽
19:45
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
15:00
от 640 ₽
17:15
от 640 ₽
19:30
от 640 ₽
21:45
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:25
12:35
14:45
16:55
19:05
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 400 ₽
13:00
от 540 ₽
15:15
от 540 ₽
17:30
от 540 ₽
19:45
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:30
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:00
от 650 ₽
17:15
от 650 ₽
19:30
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 600 ₽
12:45
от 600 ₽
15:00
от 700 ₽
17:15
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
21:45
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 490 ₽
12:35
от 490 ₽
14:50
от 650 ₽
17:05
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
21:35
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:15
от 430 ₽
12:30
от 560 ₽
14:45
от 560 ₽
17:00
от 630 ₽
19:15
от 630 ₽
21:30
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:35
от 460 ₽
12:45
от 550 ₽
14:55
от 550 ₽
17:10
от 590 ₽
19:20
от 590 ₽
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
