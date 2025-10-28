Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Москве
28 октября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 28 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
15:30
от 550 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
15:00
от 500 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:10
12:25
14:40
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:30
от 550 ₽
12:50
от 550 ₽
15:10
от 550 ₽
17:30
от 660 ₽
19:50
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 610 ₽
12:50
от 610 ₽
15:10
от 610 ₽
17:30
от 660 ₽
19:50
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
14:00
от 470 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
15:00
от 470 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:30
от 520 ₽
12:50
от 520 ₽
15:10
от 520 ₽
17:30
от 630 ₽
19:50
от 630 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:30
от 660 ₽
12:50
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
17:30
от 720 ₽
19:50
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 610 ₽
12:50
от 610 ₽
15:10
от 610 ₽
17:30
от 720 ₽
19:50
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30
от 660 ₽
12:50
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
17:30
от 720 ₽
19:50
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:45
13:00
15:15
17:30
19:45
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:20
от 280 ₽
12:30
от 340 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 280 ₽
12:30
от 320 ₽
14:40
от 440 ₽
16:50
от 440 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 340 ₽
12:30
от 400 ₽
14:40
от 460 ₽
16:50
от 460 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20
от 340 ₽
12:30
от 410 ₽
14:40
от 470 ₽
16:50
от 470 ₽
19:00
от 530 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20
от 350 ₽
12:30
от 410 ₽
14:40
от 480 ₽
16:50
от 480 ₽
19:00
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 400 ₽
12:30
от 480 ₽
14:40
от 570 ₽
16:50
от 570 ₽
19:00
от 650 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20
от 250 ₽
12:30
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 450 ₽
12:30
от 510 ₽
14:40
от 580 ₽
16:50
от 580 ₽
19:00
от 640 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:40
от 250 ₽
12:50
от 250 ₽
15:00
от 350 ₽
17:10
от 350 ₽
19:20
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:00
12:10
14:20
16:30
18:40
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:45
от 470 ₽
13:00
от 520 ₽
15:15
от 520 ₽
17:30
от 620 ₽
19:45
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 440 ₽
12:45
от 440 ₽
15:00
от 490 ₽
17:15
от 540 ₽
19:30
от 540 ₽
21:45
от 540 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:25
12:35
14:45
16:55
19:05
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 330 ₽
13:00
от 390 ₽
15:15
от 390 ₽
17:30
от 500 ₽
19:45
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:30
от 450 ₽
13:45
от 500 ₽
16:00
от 500 ₽
18:15
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 450 ₽
12:45
от 450 ₽
15:00
от 500 ₽
17:15
от 550 ₽
19:30
от 550 ₽
21:45
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 390 ₽
12:35
от 390 ₽
14:50
от 470 ₽
17:05
от 550 ₽
19:20
от 550 ₽
21:35
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:15
от 390 ₽
12:30
от 440 ₽
14:45
от 440 ₽
17:00
от 500 ₽
19:15
от 500 ₽
21:30
от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:35
от 370 ₽
12:45
от 430 ₽
14:55
от 430 ₽
17:10
от 500 ₽
19:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября
Никому столько не платили: для чего Балабанов снял Салтыкову в «Брате 2» и сколько стоила минута в ванной
Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667