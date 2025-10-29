Малышку из «Маши и Медведя» вы могли видеть в мультфильме 2006 года: присмотритесь — сходство поразительное

Временной скачок, похороны и новый ребенок: 5 горячих спойлеров к первой серии четвертого сезона «Клюквенного щербета»

Думали, что в топе блокбастеры? В 2024 году 10 фильмов получили 100% на Rotten Tomatoes — запомните названия

На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна

Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»

Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят

Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость