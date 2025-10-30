Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части

Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»

«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона

Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й

Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»

Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все

У «Дандадана» появился конкурент: фанаты сенэна сбежались на Prime Video — новое аниме цепляет с первого эпизода

Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена

Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?