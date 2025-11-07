«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»

Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение

На Западе назвали 5 аниме, которые почти во всем круче «Аркейна»: с №2 в России согласятся едва ли, к №3 вопросов нет

«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами

«А мы жаловались на "Соло левелинг"...»: «Леди Баг» вернется к истокам и станет аниме – новая эра начнется уже с 1 ноября

Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем

«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии

«Выглядит красиво»: за океаном полюбили это малобюджетное фэнтези из СССР — и по нему пытаются понять «загадочную русскую душу»