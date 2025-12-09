Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла

Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда

«Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном закончился слишком рано: и актер честно признался, готов ли снова стать маньяком на экране

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе