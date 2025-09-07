Меню
Киноафиша Фильмы Пойман с поличным Расписание сеансов Пойман с поличным, 2025 в Москве 7 сентября 2025

Расписание сеансов Пойман с поличным, 7 сентября 2025 в Москве

чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:40 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:40 от 650 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:30 от 630 ₽ 21:50 от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:40 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:40 от 720 ₽ 22:00 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:30 от 580 ₽ 19:50 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:15 от 650 ₽ 19:30 от 650 ₽
