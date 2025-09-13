Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:20 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:10 от 650 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:20 от 630 ₽ 22:40 от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:45 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50 от 720 ₽ 22:10 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:35 от 580 ₽ 20:00 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
17:25 от 650 ₽ 19:50 от 650 ₽
