Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

В «Великолепном веке» опять все напутали: палач Кара Али никогда не видел Сулеймана, зато жестоко убил его потомка

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)