Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве
11 сентября 2025
Расписание сеансов Дракула, 11 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:00
от 440 ₽
13:50
от 610 ₽
16:40
от 610 ₽
19:30
от 660 ₽
22:20
от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:45
от 2000 ₽
13:30
от 2000 ₽
16:15
от 2300 ₽
19:00
от 2300 ₽
21:45
от 2300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30
от 1100 ₽
13:20
от 1100 ₽
16:10
от 1100 ₽
19:00
от 1100 ₽
21:50
от 1100 ₽
00:40
от 1100 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:40
от 380 ₽
13:25
от 410 ₽
16:10
от 410 ₽
18:55
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:45
от 310 ₽
13:30
от 360 ₽
16:15
от 360 ₽
19:00
от 380 ₽
21:45
от 380 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40
от 250 ₽
13:25
от 350 ₽
16:10
от 350 ₽
18:55
от 400 ₽
21:40
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:00
от 500 ₽
13:45
от 640 ₽
16:30
от 640 ₽
19:15
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:45
от 700 ₽
13:30
от 750 ₽
16:15
от 750 ₽
19:00
от 850 ₽
21:45
от 850 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:45
от 420 ₽
13:30
от 490 ₽
16:15
от 490 ₽
19:00
от 520 ₽
21:45
от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00
от 1100 ₽
13:45
от 1100 ₽
16:30
от 1100 ₽
19:15
от 1300 ₽
22:00
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:45
от 390 ₽
13:30
от 430 ₽
16:15
от 430 ₽
19:00
от 590 ₽
21:45
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:45
от 600 ₽
13:30
от 650 ₽
16:15
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
21:45
от 700 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 350 ₽
13:30
от 410 ₽
16:15
от 410 ₽
19:00
от 540 ₽
21:45
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45
от 520 ₽
14:30
от 620 ₽
17:15
от 670 ₽
20:00
от 670 ₽
22:45
от 670 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45
от 520 ₽
13:30
от 570 ₽
16:15
от 570 ₽
19:00
от 620 ₽
21:45
от 620 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:45
от 1100 ₽
13:30
от 1100 ₽
16:15
от 1100 ₽
19:00
от 1300 ₽
21:45
от 1300 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:00
от 1500 ₽
13:50
от 2500 ₽
16:40
от 2500 ₽
19:30
от 2500 ₽
22:20
от 2500 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:45
от 460 ₽
14:30
от 540 ₽
17:15
от 630 ₽
20:00
от 630 ₽
22:45
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:40
от 400 ₽
13:25
от 470 ₽
16:10
от 470 ₽
18:55
от 580 ₽
21:40
от 580 ₽
