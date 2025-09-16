Меню
Дракула
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве
16 сентября 2025
Расписание сеансов Дракула, 16 сентября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:00
от 440 ₽
13:50
от 500 ₽
16:40
от 500 ₽
19:30
от 550 ₽
22:20
от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:45
от 1500 ₽
13:30
от 1500 ₽
16:15
от 2000 ₽
19:00
от 2000 ₽
21:45
от 2000 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:30
от 990 ₽
13:20
от 990 ₽
16:10
от 990 ₽
19:00
от 990 ₽
21:50
от 990 ₽
00:40
от 990 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:40
от 350 ₽
13:25
от 380 ₽
16:10
от 380 ₽
18:55
от 450 ₽
21:40
от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:45
от 280 ₽
13:30
от 340 ₽
16:15
от 340 ₽
19:00
от 360 ₽
21:45
от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:40
от 250 ₽
13:25
от 350 ₽
16:10
от 350 ₽
18:55
от 350 ₽
21:40
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:00
от 470 ₽
13:45
от 580 ₽
16:30
от 580 ₽
19:15
от 620 ₽
22:00
от 620 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:45
от 650 ₽
13:30
от 700 ₽
16:15
от 700 ₽
19:00
от 800 ₽
21:45
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:45
от 390 ₽
13:30
от 440 ₽
16:15
от 440 ₽
19:00
от 490 ₽
21:45
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00
от 900 ₽
13:45
от 900 ₽
16:30
от 900 ₽
19:15
от 1100 ₽
22:00
от 1100 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:45
от 330 ₽
13:30
от 400 ₽
16:15
от 400 ₽
19:00
от 500 ₽
21:45
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:45
от 500 ₽
13:30
от 600 ₽
16:15
от 650 ₽
19:00
от 650 ₽
21:45
от 650 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 330 ₽
13:30
от 390 ₽
16:15
от 390 ₽
19:00
от 500 ₽
21:45
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45
от 470 ₽
14:30
от 520 ₽
17:15
от 620 ₽
20:00
от 620 ₽
22:45
от 620 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45
от 470 ₽
13:30
от 520 ₽
16:15
от 520 ₽
19:00
от 570 ₽
21:45
от 570 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:45
от 900 ₽
13:30
от 900 ₽
16:15
от 900 ₽
19:00
от 1100 ₽
21:45
от 1100 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:00
от 1500 ₽
13:50
от 2000 ₽
16:40
от 2000 ₽
19:30
от 2000 ₽
22:20
от 2000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:45
от 440 ₽
14:30
от 490 ₽
17:15
от 550 ₽
20:00
от 550 ₽
22:45
от 550 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:40
от 370 ₽
13:25
от 430 ₽
16:10
от 430 ₽
18:55
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
