Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве 22 сентября 2025

Расписание сеансов Дракула, 22 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
13:00 от 350 ₽ 14:45 от 400 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине
Дин из «Сверхъестественного» на этот раз никого не спас: финал «Обратного отсчета» жестоко поступил со зрителями
В какой серии убивают Анну в «Невском»: флешка, Белова и сцена, которую пересматривают снова и снова
«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше