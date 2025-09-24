С Фродо и Гэндальфом все понятно, а что с Леголасом? Орландо Блум ответил, будет ли он сниматься в «Охоте на Голлума»

«Индийские сериалы отдыхают!»: зрители посмотрели анонс к 4 сезону «Клюквенного щербета» и разнесли его в пух и прах

Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР

У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»

Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)