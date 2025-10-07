Он смотрел на жену и думал про королеву: кем на самом деле была Маргарита из «Мастера и Маргариты»

В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме

Как Мэджик отомстил Градову за убийство дочери: 3 сезон «Жизни по вызову» поставил точку в этом деле

Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите

Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах