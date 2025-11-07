Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве 7 ноября 2025

Расписание сеансов Дракула, 7 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 пн 27 вт 28 ср 29 чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5 пт 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
14:00 от 400 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения
Встречаем Год Красной Лошади с вдохновением: 13 фильмов об этих прекрасных животных, после которых захочется сесть в седло и мчать навстречу мечте
Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла?
Все пропало: только фанаты «Служебного романа» пройдут этот тест – вспомните, чего не хватает на 5 кадрах
Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся
Это вам не скользящий Гароу из «Ванпанчмена»: ИИ назвал 3 тайтла с самой крутой анимацией – «Клинок» и «Магичку» даже не тронул
Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября 
Новый ремейк культовой юридической драмы рвет все чарты стриминга — в оригинале, снятый Копполой, сыграл Мэтт Дэймон
Про «Крепкий орешек» забудьте: этот кассовый король с Уиллисом оказался на $123 млн круче – вернется в кинотеатры России 18 декабря
От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше