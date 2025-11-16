Меню
Дракула
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве
16 ноября 2025
Расписание сеансов Дракула, 16 ноября 2025 в Москве
Времена года
Филевский парк
2D
23:05
от 7000 ₽
23:15
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:05
от 800 ₽
16:40
от 800 ₽
19:25
от 800 ₽
22:05
от 800 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:25
от 880 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:05
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
19:55
от 800 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
23:20
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:30
от 940 ₽
22:05
от 940 ₽
23:20
от 940 ₽
00:55
от 940 ₽
01:50
от 940 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
14:35
от 590 ₽
20:05
от 640 ₽
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
10:35
от 620 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
17:05
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
22:10
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:35
от 800 ₽
15:15
от 800 ₽
20:45
от 800 ₽
23:25
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:35
от 660 ₽
23:15
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:45
от 770 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:30
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
21:00
от 640 ₽
23:40
от 640 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:10
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 500 ₽
19:50
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
15:50
от 700 ₽
19:05
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:25
от 800 ₽
22:10
от 800 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:30
от 670 ₽
20:50
от 770 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:45
от 700 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
22:50
от 740 ₽
