Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве
18 ноября 2025
Расписание сеансов Дракула, 18 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
ср
12
чт
13
пт
14
сб
15
пн
17
вт
18
ср
19
чт
20
сб
22
вт
2
2D, SUB
13:25
от 1000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
