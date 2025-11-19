Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой

Режиссер «Шестого чувства» назвал единственный фильм, который считает «идеальным от начала до конца»: угадаете, о какой ленте Спилберга речь?

В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности

Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)

«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос

Растаяло сердечко Д’Артаньяна: Боярский долго воротил нос от «Человека с бульвара Капуцинов» – в кадр заманили наглым враньем

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться

«Это будет спорно»: Сара Полсон назвала худший сезон «Американской истории ужасов» — фанаты точно не согласятся

«40-летние взрослики идут на битву с рогаткой»: ИИ изучил десятки отзывов на «Оно» 1990-го и 2017-го года – догадаетесь, какой фильм лучше?

«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)