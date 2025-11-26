Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве 26 ноября 2025

Расписание сеансов Дракула, 26 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 вт 18 ср 19 чт 20 сб 22 ср 26 вт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
21:30 от 400 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
195% на Rotten Tomatoes: новый хит Netflix уже называют сериалом года
Почему лорд Фаркуад в «Шрэке» так ненавидел сказочных героев: после того, что с ним было, так поступил бы каждый
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря»
Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»
Бой с Балрогом? Пришествие энтов? А вот и нет! Толкин лишь однажды назвал 2 лучших момента «Властелина колец» – зрители едва ли согласятся
Стоил копейки, собрал $144 000 000: этот ужастик про экзорцизм хвалят даже реальные священники – зато критики его презирают
Новый «Хищник» оказался связан с «Очень странными делами»: но распознать пасхалку в «Планете смерти» фактически невозможно
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий
Забудьте Раббана и Фейд-Рауту: главный злодей «Дюна. Часть третья» превратит Sci-Fi в настоящий психологический хоррор
«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино
3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше