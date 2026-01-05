Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Москве 12 января 2026

Расписание сеансов Дракула, 12 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
14:15 от 600 ₽ 17:25 от 650 ₽ 20:30 от 650 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше