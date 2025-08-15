Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
10:45 от 350 ₽ 21:15 от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
20:10 от 350 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00 от 300 ₽ 14:55 от 300 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
18:50 от 300 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
16:30
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:10
Балтика
Сходненская
2D
16:50 от 720 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:20
Времена года
Парк Победы
2D
11:20
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
20:15 от 650 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:00 от 610 ₽ 21:50 от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
14:50 от 600 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
16:45
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:50 от 550 ₽ 14:20 от 550 ₽ 19:20 от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
10:45 от 600 ₽ 17:10 от 700 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:00 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:50 от 470 ₽ 18:00 от 570 ₽ 22:00 от 570 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:00 от 470 ₽ 19:00 от 570 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
16:20 от 650 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:55 от 2000 ₽ 20:30 от 620 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:10 от 650 ₽ 20:35 от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:40 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 19:25 от 700 ₽ 22:40 от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:30 от 660 ₽ 14:00 от 660 ₽ 16:50 от 1100 ₽ 20:15 от 770 ₽ 23:50 от 2750 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
16:40 от 410 ₽ 18:45 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽ 23:00 от 500 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:20 16:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:35
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
22:50
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:50 от 330 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
16:30 23:30
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00 20:20
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
18:50 от 1700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:20
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:10 20:15
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
14:10 от 510 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:00
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:10
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
16:40 от 350 ₽ 21:00 от 400 ₽ 22:20 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
20:50 от 600 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00 от 1500 ₽ 14:20 от 450 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:00 от 370 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
20:40 от 650 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
15:05 от 200 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:25 от 200 ₽ 16:25 от 200 ₽
Москино Кинопарк пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
19:50 от 420 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:00 от 490 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:25 от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:15 от 1250 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:35 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
13:00 от 540 ₽ 17:10 от 570 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:05 от 1100 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
14:45 от 430 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:55 от 310 ₽ 16:05 от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:00 от 540 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20 14:40 19:10 от 700 ₽ 23:00
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30 14:45 18:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:50 19:10 22:20 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:20 18:45 22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:40 13:40 15:40 17:40 21:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:50 21:25 23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:25 19:00 22:20 23:20
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:20 15:45 20:20
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
14:10 от 600 ₽ 18:35 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:15 от 550 ₽ 18:55 от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
14:25 от 600 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
21:10 от 600 ₽ 22:45 от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:30 от 490 ₽ 21:20 от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
14:50 от 470 ₽ 19:30 от 580 ₽ 21:35 от 580 ₽ 23:45 от 580 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
18:30 от 400 ₽
Час Кино Бибирево
Медведково
2D
21:00 от 250 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
13:55 от 350 ₽
