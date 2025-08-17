Меню
Фильмы
Атель-матель
Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Атель-матель, 17 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
10:20
от 550 ₽
19:00
от 650 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
20:10
от 350 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00
от 500 ₽
14:55
от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
18:50
от 590 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
16:30
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:10
Балтика
Сходненская
2D
20:20
от 790 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:20
Времена года
Филевский парк
2D
11:20
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
20:15
от 800 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:00
от 660 ₽
20:00
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:50
от 700 ₽
14:55
от 700 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
16:45
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:50
от 800 ₽
14:20
от 800 ₽
19:20
от 800 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
10:45
от 700 ₽
17:15
от 800 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:00
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:50
от 700 ₽
18:00
от 700 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:00
от 620 ₽
19:00
от 670 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
16:20
от 800 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
13:35
от 720 ₽
16:55
от 2000 ₽
20:30
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:10
от 850 ₽
20:35
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:40
от 750 ₽
15:10
от 850 ₽
19:25
от 850 ₽
22:40
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:30
от 880 ₽
14:00
от 940 ₽
16:50
от 1650 ₽
20:15
от 940 ₽
23:50
от 3300 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
16:40
от 560 ₽
18:45
от 560 ₽
20:55
от 560 ₽
23:00
от 560 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:20
16:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:35
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
22:50
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:50
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
16:30
23:30
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00
20:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
18:50
от 1700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:20
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:10
20:15
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:15
от 470 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:00
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:10
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
13:40
от 400 ₽
16:40
от 400 ₽
21:00
от 400 ₽
21:55
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
20:30
от 600 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 1500 ₽
14:20
от 450 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:00
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
20:40
от 800 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
15:05
от 200 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:25
от 200 ₽
16:25
от 200 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
17:20
от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
10:00
от 520 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:25
от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:15
от 1350 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:20
от 770 ₽
19:30
от 800 ₽
21:35
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
13:00
от 640 ₽
17:10
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:05
от 1100 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:45
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:30
от 330 ₽
15:40
от 380 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:20
от 540 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20
14:40
19:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30
14:45
18:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:00
19:20
22:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:20
18:45
22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:40
13:40
15:40
17:40
21:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00
21:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:25
19:00
22:20
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:20
15:45
20:20
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
13:10
от 650 ₽
17:35
от 650 ₽
22:10
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:15
от 700 ₽
18:55
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
21:10
от 650 ₽
22:45
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:30
от 560 ₽
18:35
от 630 ₽
20:40
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
14:50
от 550 ₽
19:30
от 590 ₽
21:35
от 590 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
14:30
от 400 ₽
17:30
от 430 ₽
