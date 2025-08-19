Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Атель-матель
Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Атель-матель, 19 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Атель-матель»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
10:20
от 350 ₽
19:00
от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
20:10
от 350 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:10
Балтика
Сходненская
2D
16:20
от 610 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:20
Времена года
Парк Победы
2D
11:20
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
20:15
от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:00
от 500 ₽
20:00
от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
14:50
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:50
от 500 ₽
14:20
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
17:15
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:00
от 550 ₽
19:00
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
12:50
от 420 ₽
18:00
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:00
от 420 ₽
19:00
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
15:00
от 510 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:55
от 1500 ₽
20:30
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:10
от 600 ₽
20:35
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:40
от 550 ₽
15:10
от 550 ₽
19:25
от 650 ₽
22:40
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:30
от 660 ₽
14:00
от 660 ₽
16:50
от 990 ₽
20:15
от 720 ₽
23:50
от 2750 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
18:05
от 450 ₽
20:15
от 450 ₽
22:20
от 450 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
22:50
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:50
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
16:30
23:30
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00
20:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
18:50
от 1300 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:20
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:10
20:15
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
14:05
от 420 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
16:40
от 350 ₽
21:00
от 350 ₽
21:55
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
20:50
от 520 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 1500 ₽
14:20
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:00
от 360 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
20:40
от 600 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
19:50
от 420 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
18:45
от 390 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:25
от 550 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:15
от 1150 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:05
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
13:00
от 490 ₽
17:05
от 540 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:05
от 900 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
14:45
от 400 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:55
от 290 ₽
16:05
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:00
от 500 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20
14:40
19:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30
14:45
18:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:00
19:20
22:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:20
18:45
22:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:40
13:40
15:40
17:40
21:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00
21:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:25
19:00
22:20
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:20
15:45
20:20
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
14:10
от 500 ₽
18:35
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:15
от 500 ₽
18:55
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
15:15
от 500 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:30
от 440 ₽
18:35
от 500 ₽
20:40
от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
14:50
от 430 ₽
19:30
от 500 ₽
21:35
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667