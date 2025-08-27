Меню
Фильмы
Атель-матель
Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Москве
27 августа 2025
Расписание сеансов Атель-матель, 27 августа 2025 в Москве
Вся информация о фильме
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
20:30
от 600 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
15:50
от 510 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:30
от 600 ₽
16:10
от 600 ₽
20:30
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:00
от 550 ₽
14:00
от 550 ₽
19:20
от 650 ₽
22:45
от 650 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:00
от 1300 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:05
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:05
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:40
от 380 ₽
17:40
от 550 ₽
21:40
от 550 ₽
