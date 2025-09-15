Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Атель-матель Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Москве 15 сентября 2025

Расписание сеансов Атель-матель, 15 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Атель-матель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:10 от 300 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:05 от 250 ₽ 19:10 от 250 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
12:10 от 300 ₽ 16:20 от 300 ₽ 21:35 от 330 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
В «нулевых» эти песни были рингтонами на всех мобильниках: названа самая популярная музыка из фильмов и сериалов
400 квадратов, а она почти не выходила с кухни: самый большой дом на Вистерии Лейн принадлежал именно этой героине «Отчаянных домохозяек»
Точно лучше Гоши: почему Кате надо было оставаться с Рудиком в финале «Москвы слезам не верит»
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно
В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0
«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог
Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше