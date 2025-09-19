Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной

Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские