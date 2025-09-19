Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Атель-матель Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Москве 19 сентября 2025

Расписание сеансов Атель-матель, 19 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Атель-матель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:05 от 300 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:55 от 350 ₽ 17:05 от 350 ₽ 21:35 от 380 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится
Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все
Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор
Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре
В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже
«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной
Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские
Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше