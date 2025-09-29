Меню
Киноафиша Фильмы Атель-матель Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Москве 29 сентября 2025

Расписание сеансов Атель-матель, 29 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:10 от 300 ₽ 22:10 от 300 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
15:55 от 300 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
