Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Молчаливый друг Расписание сеансов Молчаливый друг, 2025 в Москве 15 февраля 2026

Расписание сеансов Молчаливый друг, 15 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 10 пт 13 вс 15 вт 17 сб 21 вс 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Молчаливый друг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D, SUB
15:00 от 700 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше