Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Молчаливый друг Расписание сеансов Молчаливый друг, 2025 в Москве 8 марта 2026

Расписание сеансов Молчаливый друг, 8 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 пт 6 вс 8 вт 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Молчаливый друг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
10:00 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата
Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше