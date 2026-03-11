Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ

«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны

Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз

«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины