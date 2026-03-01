«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»

«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея

«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото)

«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона

Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить

Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»

4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела»