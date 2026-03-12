Меню
Фильмы
Молчаливый друг
Расписание сеансов Молчаливый друг, 2025 в Москве
22 марта 2026
Расписание сеансов Молчаливый друг, 22 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
вс
22
вт
24
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
12:10
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
