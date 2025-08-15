Меню
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:20 от 490 ₽ 12:35 от 590 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:00 от 340 ₽ 14:05 от 450 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25 15:40
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:50 от 470 ₽ 15:45 17:40
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:30 12:30 15:45 18:35
Киноквартал
Ясенево
2D
14:15 от 390 ₽ 18:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 от 240 ₽ 15:10 20:10 от 440 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:00 14:00 18:00
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:00 16:35 от 290 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:35 17:10
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
18:45 от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:10 от 200 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40 от 160 ₽ 17:10 от 370 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:05 от 440 ₽ 15:40 от 550 ₽ 20:00 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
10:30 от 390 ₽ 14:45 от 450 ₽ 19:00 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:25 от 480 ₽ 13:30 от 590 ₽ 15:35 от 640 ₽ 17:40 от 640 ₽ 19:45 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:25 от 630 ₽ 14:35 от 630 ₽ 16:45 от 630 ₽ 18:55 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:35 от 850 ₽ 16:40 от 1050 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:10 от 400 ₽ 14:50 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50 от 270 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00 от 480 ₽ 14:00 от 480 ₽ 16:05 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:00 от 400 ₽
Час Кино Бибирево
Бибирево
2D
12:20 16:20
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
12:50 14:40 18:35
