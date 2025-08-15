Меню
Плохие парни 2
Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Плохие парни 2, 15 августа 2025 в Москве
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
10:20
от 490 ₽
12:35
от 590 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:00
от 340 ₽
14:05
от 450 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25
15:40
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:50
от 470 ₽
15:45
17:40
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:30
12:30
15:45
18:35
Киноквартал
Ясенево
2D
14:15
от 390 ₽
18:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10
от 240 ₽
15:10
20:10
от 440 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:00
14:00
18:00
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:00
16:35
от 290 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:35
17:10
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
18:45
от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:10
от 200 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40
от 160 ₽
17:10
от 370 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:05
от 440 ₽
15:40
от 550 ₽
20:00
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
10:30
от 390 ₽
14:45
от 450 ₽
19:00
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:25
от 480 ₽
13:30
от 590 ₽
15:35
от 640 ₽
17:40
от 640 ₽
19:45
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:25
от 630 ₽
14:35
от 630 ₽
16:45
от 630 ₽
18:55
от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:35
от 850 ₽
16:40
от 1050 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:10
от 400 ₽
14:50
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
от 270 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00
от 480 ₽
14:00
от 480 ₽
16:05
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:00
от 400 ₽
Час Кино Бибирево
Бибирево
2D
12:20
16:20
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
12:50
14:40
18:35
